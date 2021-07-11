В собачьем корме нашли бактерии, от которых нельзя избавиться даже при помощи антибиотиков

Учёные рассказали, что некоторые бактерии из корма были идентичны тем, что нашли у пациентов в нескольких европейских странах. В целом, устойчивые к лекарствам инфекции убивают около 700 тысяч людей по всему миру ежегодно. Поэтому устойчивость бактерий к антибиотикам считают одной из главных угроз здоровью человечества.

Учёные проверили 55 образцов собачьего корма, который продаётся в разных странах. 54% из них содержали энтерококки. Более 40% бактерий были устойчивы к антибиотикам.

Исследователи посоветовали владельцам собак всегда мыть руки с мылом сразу после контакта с кормом и уборки фекалий животного.