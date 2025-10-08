В собранных «Аполлоном-17» образцах лунного грунта нашли необычный элемент

Астронавты взяли керновый образец из долины Таурус-Литтроу на Луне и передали его на Землю. До недавнего времени многие образцы хранились закрытыми в рамках программы NASA, пока современные технологии позволяли изучать их более подробно.

Используя метод масс-спектрометрии вторичных ионов, исследователи измерили соотношение изотопов серы в лунной породе. Оказалось, что соотношение изотопа серы-33 сильно отличается от земного, хотя ранее считалось, что изотопный состав Луны совпадает с земным.

По словам авторов работы, это может свидетельствовать о химических реакциях, произошедших на Луне в ранней истории её формирования, или о происхождении вещества из гипотетический планеты Тейи, возможно столкнувшейся с Землёй и породившей Луну.