В соглашении о выдаче пропусков москвичам обнаружили согласие на 10 лет рекламной рассылки

Как пояснили журналисты «Медиазоны», Департамент информационных технологий Москвы направляет москвичей с аннулированными пропусками на сайт i.moscow/covid. Там нужно ввести номер паспорта и ИНН компании, а ещё принять согласие «на обработку персональных данных». В этом соглашении указано, что гражданин даёт согласие на передачу данных, в том числе контактных (электронная почта, номер телефона) третьим лицам. Кроме того, пользователь позволяет оператору или третьим лицам присылать по сетям электросвязи материалы информационного и(или) рекламного характера.

Срок действия согласия составляет 10 лет.