В сокращении военных расходов в США нашли плюсы для экологии

По данным авторов из Университета штата Пенсильвания, армия США — крупнейший источник выбросов среди всех мировых организаций. Это связано с содержанием баз, транспортом, учениями и другими операциями.

Учёные проанализировали данные с 1975 по 2022 год и выявили чёткую связь: при сокращении военных расходов энергетические затраты снижаются, особенно на топливо для авиации, оборудование и здания.

Интересно, что уменьшение расходов сильнее влияет на сокращение потребления энергии, чем их увеличение — на рост. Это значит, что даже умеренные сокращения бюджета могут дать ощутимый экологический эффект.

Авторы также рассчитали, что если США продолжат снижать военные расходы до 2032 года, можно будет сэкономить столько энергии в год, сколько тратит вся Словения.