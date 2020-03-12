В Солнечной системе нашли более ста карликовых планет

В Солнечной системе насчитывается восемь «настоящих» планет — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Уран и Нептун — и пять официально признанных карликовых планет. Однако список последних может значительно расшириться.

Благодаря камере DECam, которая вообще-то была создана для изучения тёмной энергии, учёные нашли ранее неизвестные объекты за орбитой Нептуна. 139 из них оказались карликовыми планетами.

В их число входят семь небесных тел, расположенных очень далеко от Солнца. Они вращаются по вытянутым орбитам. И представляют наибольший интерес для учёных. Дело в том, что согласно гипотезе, в Солнечной системе есть ещё одна «настоящая» девятая планета. Аномалии в орбитах недавно открытых объектов могут помочь исследователям уточнить местоположение этой планеты X.