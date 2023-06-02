В соседней галактике зажглась сверхновая и вы можете увидеть её сами

Галактика Вертушка, или M101, находится неподалёку от нас всего в 21 миллионе световых лет. Это довольно популярная галактика для фотографий, потому что она расположена так, что мы видим её плоскость в полной красе. Её спиральные витки и тёмные облака можно разглядеть даже на фото, сделанных любителями. Она находится настолько близко и ярко, что можно рассмотреть её даже с небольшим телескопом. И сейчас в ней наблюдается сверхновая.

Последний раз в галактике Вертушка появилась сверхновая звезда в 2011 году. Тогда это была сверхновая типа Ia, которую называют «стандартными свечами» и используют для измерения расстояний в космосе. Новая сверхновая, появившаяся в мае, относится к типу II. Их ещё называют сверхновыми с коллапсом ядра, потому, что они возникают, когда у массивной звезды заканчиваются элементы для слияния, и её ядро рушится под своим собственным весом, превращаясь в нейтронную звезду.

На данный момент сверхновая звезда имеет яркость 11 звёздных величин, что означает, что если у вас есть достаточно тёмное небо и телескоп диаметром хотя бы 10 см, вы сможете увидеть её сами. Если нет возможности наблюдать, в интернете появляется множество фотографий сверхновой, потому что она стала популярной среди любителей астрономии. Ожидается, что сверхновая, которую назвали SN 2023ixf, станет ещё ярче в следующие несколько месяцев, а затем постепенно погаснет.

В космическом масштабе эта сверхновая находится очень близко к нам. Астрономы постоянно наблюдают сверхновые, но только раз в десятилетие или около того, удаётся наблюдать одну из них настолько близко. Наблюдения SN 2023ixf помогут астрономам лучше понять эволюцию сверхновых с коллапсом ядра и их вклад в обогащение Вселенной тяжёлыми элементами.

Так что, если есть возможность, возьмите телескоп или обратитесь к знакомому астроному, чтобы успеть увидеть этот мгновенный огонёк до его исчезновения.