В советском калькуляторе «МК-51» нашли следы кода из ПЗУ Casio FX-2500

МК-51, выпущенный в начале 1980-х годов, хоть и имеет поразительное сходство с моделью Casio FX-2500 1978 года, однако считалось, что это самостоятельное устройство.

Гудспи изучил микросхемы MK-51 и Casio FX-2500 и обнаружил поразительное сходство, включая идентичную прошивку с незначительными отклонениями, которые можно отнести к проблемам извлечения данных. Это открытие ставит под сомнение идею о том, что МК-51 был советской разработкой, поскольку в него, по-видимому, были включены элементы японской модели.