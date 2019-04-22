В Совфеде сначала остались без интернета, а потом приняли закон об изоляции рунета

В 11 утра «РИА Новости» сообщили, что в Совете Федерации пропала интернет-связь. Вероятно, это вызвали технические неполадки в электроснабжении. Из-за них заседание пришлось начать позже. На момент публикации новости информационным агентством сообщалось, что интернет восстановить не удаётся.

Тем не менее, заседание состоялось, и на нём Совет Федерации принял законопроект о «суверенном» интернете. «За» проголосовал 151 сенатор, против — четверо, один воздержался. Теперь законопроект нужно подписать только Президенту. После этого остаётся ждать вступления закона в силу. Это произойдёт 1 ноября 2019 года.