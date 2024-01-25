В создании рекламы в Санкт-Петербурге начал помогать ИИ Сбера

Цель совместного проекта — дать студентам навыки создания убедительной социальной рекламы. Для этого участники могут записаться на курс СберУниверситета «Генеративное искусство», где можно познакомиться не только с Kandinsky, но и с другими нейронными сетями.

Лучшие работы, созданные студентами, будут размещены в общественных местах по всему городу Санкт-Петербург. Кроме того, победители проекта будут награждены поездкой в Москву на тематическую экскурсию.

Ранее, в пресс-службе Сбера, сообщили о сотрудничестве с Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге, призванном воплотить цифровую трансформацию в сервисах библиотечного фонда с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ).