В создании рекламы в Санкт-Петербурге начал помогать ИИ Сбера

Опубликовано 25 января 2024, 21:00
1 мин.
В создании рекламы в Санкт-Петербурге начал помогать ИИ СбераОн будет работать совместно со студентами
Сбер совместно с правительством Санкт-Петербурга инициировал образовательный проект для молодежи «СделAI лучше». В рамках этой инициативы студенты смогут получить возможность создать социальную рекламу с помощью нейросети Kandinsky.
Цель совместного проекта — дать студентам навыки создания убедительной социальной рекламы. Для этого участники могут записаться на курс СберУниверситета «Генеративное искусство», где можно познакомиться не только с Kandinsky, но и с другими нейронными сетями.
Лучшие работы, созданные студентами, будут размещены в общественных местах по всему городу Санкт-Петербург. Кроме того, победители проекта будут награждены поездкой в Москву на тематическую экскурсию.
Ранее, в пресс-службе Сбера, сообщили о сотрудничестве с Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге, призванном воплотить цифровую трансформацию в сервисах библиотечного фонда с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Источник:GigaChat
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Сбер,