В СПбГУ создали безопасные пигменты для косметики

В отличие от традиционных органических красителей, новые неорганические пигменты устойчивы к свету и химическому воздействию, но не содержат токсичных металлов. Учёные окрашивали белые наночастицы гидроксиапатита ионами железа, создавая оттенки от нежно-розового до насыщенного красного. Цвет можно регулировать.

Разработка оказалась доступной и недорогой: для измерения цвета использовали простой портативный колориметр, а не дорогое лабораторное оборудование. На основе пигментов учёные создали пробный бальзам для губ, который придаёт коже красный оттенок, защищает от ультрафиолета и не способствует размножению бактерий.