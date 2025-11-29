В СПбГУ создали новый полимер для очистки воды от нефти

Полимер впитывает до 40 граммов нефти на грамм материала, что в два раза превышает возможности синтетических сорбентов и в восемь раз — природных. Максимальное поглощение нефти происходит в течение примерно двух часов, а материал можно регенерировать до пяти раз, сохраняя 85% первоначальной эффективности.

Материал представлен белой гибкой нетканой пленкой из волокон толщиной менее 1 микрона. Для очистки его размещают на нефтяном пятне. По мере впитывания нефти полимер темнеет, что говорит о завершении процесса.

Созданный полимер гидрофобен — его невозможно утопить. Он легкий, прочный и эластичный, что позволяет использовать его даже в холодных арктических водах. После сбора нефти полимер можно отжать и использовать повторно, а извлечённую нефть — переработать.