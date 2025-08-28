В СПбГУ создали программу для быстрой диагностики инфекций

Программа особенно полезна при сложных случаях, когда обычные методы, вроде бакпосева или ПЦР, не дают точного результата. С помощью метагеномного секвенирования Antimicro выявляет бактерии, грибы, вирусы, паразиты, оценивает устойчивость микроорганизмов к антибиотикам и их патогенность.

Antimicro удобнее зарубежных аналогов: полностью на русском языке, с подробной инструкцией для новичков. Программа формирует отчёт с количеством и видами микроорганизмов в образце и уровнем их антибиотикорезистентности. Также есть справочник микроорганизмов и лекарств, раздел для подбора терапии и модули для других исследований.

Программа работает в закрытом контуре: данные о микробиоме россиян защищены и не используются в других целях. Планируется получение сертификата Минздрава РФ, что позволит использовать программу не только на платной основе, но и по ОМС.

