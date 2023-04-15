В списке стран с цензурой в СМИ пополнение, но Индия это отрицает

Предлагаемое подразделение появилось после недавних изменений в положении об информационных технологиях , которые требуют от онлайн-платформ, таких как Twitter, прилагать разумные усилия, чтобы не публиковать, не делиться и не размещать любую информацию, касающуюся правительства, которая является фальшивой, ложной или вводящей в заблуждение.

Этот шаг, само собой, был встречен критикой со стороны защитников свободы прессы, а Гильдия редакторов Индии назвала его “драконовским” и сродни цензуре.