Наука и технологии
11:35, 15 апреля 2023
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В списке стран с цензурой в СМИ пополнение, но Индия это отрицает

Критики назвали новый закон “драконовским”

Правительство Индии предложило создать новое подразделение для проверки фактов в соцсетях. Однако федеральный государственный министр информационных технологий Раджив Чандрасекхар заявил, что это подразделение не будет заниматься цензурой журналистики и не окажет никакого влияния на освещение событий в СМИ.

В списке стран с цензурой в СМИ пополнение, но Индия это отрицает

Фото: Unsplash

Предлагаемое подразделение появилось после недавних изменений в положении об информационных технологиях , которые требуют от онлайн-платформ, таких как Twitter, прилагать разумные усилия, чтобы не публиковать, не делиться и не размещать любую информацию, касающуюся правительства, которая является фальшивой, ложной или вводящей в заблуждение.

Этот шаг, само собой, был встречен критикой со стороны защитников свободы прессы, а Гильдия редакторов Индии назвала его “драконовским” и сродни цензуре.

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