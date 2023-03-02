В средневековых рукописях нашли описание необычного трюка китов

В средневековых рукописях нашли описание необычного трюка китовДля кормления
Исследователи обнаружили описания особого вида кормления китов в древненорвежских описаниях поведения морского существа под названием хафгуфа. Около 10 лет назад ученые считали, что киты научились этому недавно.
Фото: John McCarthy, Flinders University
Около 10 лет назад морские биологи наблюдали, как два разных вида китов в разных географических точках применяли новую стратегию питания. Киты располагались у поверхности воды и оставались неподвижными с широко открытыми ртами. Рыба заплывала к ним в рот, киты смыкали челюсти и съедали жертву. Это явление получило название "кормление в ловушке".
Ученые думали, что это поведение развилось в ответ на повышенное загрязнение, "мертвые зоны", цветение водорослей и другие подобные экологические проблемы, которые заставили добычу китов приблизиться к поверхности воды. Однако эта стратегия оказалась не такой уж и новой, как первоначально думали ученые.
Соавтор исследования Джон Маккарти считает, что это поведение китов очень похоже на норвежские описания хафгуфа. В тексте 13 века под названием Konungs skuggsjá описывается морское существо огромных размеров с необычным способом питания:
Когда она идет кормиться, из ее горла вырывается сильная отрыжка, вместе с которой выходит большое количество пищи. Все виды близлежащих рыб собираются вместе, как мелкие, так и крупные, стремясь добыть себе пищу и пропитание. Но большая рыба некоторое время держит рот открытым, не более и не менее широким, чем большой шум или фьорд, и, не зная и не слыша, рыбы устремляются туда в большом количестве. А когда брюхо и рот полны, (хафгуфа) закрывает рот, улавливая и пряча в нем всю добычу, приплывшую в поисках пищи.
Многие из этих текстов также содержат иллюстрации, на которых изображены морские существа, поглощающие рыбу, что напоминает “кормление в ловушке”.
Почему ученые только недавно стали наблюдать в популяциях китов поведение, связанное с ловлей рыбы? Авторы предполагают, что подобные нишевые стратегии охоты, возможно, когда-то существовали, но затем стали ненужными, поскольку популяции китов резко сократились из-за снижения конкуренции за рыбу.