В средневековых рукописях нашли описание необычного трюка китов

Около 10 лет назад морские биологи наблюдали, как два разных вида китов в разных географических точках применяли новую стратегию питания. Киты располагались у поверхности воды и оставались неподвижными с широко открытыми ртами. Рыба заплывала к ним в рот, киты смыкали челюсти и съедали жертву. Это явление получило название "кормление в ловушке".

Ученые думали, что это поведение развилось в ответ на повышенное загрязнение, "мертвые зоны", цветение водорослей и другие подобные экологические проблемы, которые заставили добычу китов приблизиться к поверхности воды. Однако эта стратегия оказалась не такой уж и новой, как первоначально думали ученые.

Соавтор исследования Джон Маккарти считает, что это поведение китов очень похоже на норвежские описания хафгуфа. В тексте 13 века под названием Konungs skuggsjá описывается морское существо огромных размеров с необычным способом питания: