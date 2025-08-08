В США арестовали военного по подозрению в передаче данных о танках Abrams России

Опубликовано 08 августа 2025, 15:551 мин.
В США арестовали военного по подозрению в передаче данных о танках Abrams РоссииПодробностей мало
В США задержали 22-летнего военнослужащего Тейлора Ли, которого подозревают в попытке передать секретную информацию России. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.
По версии следствия, Ли передал человеку, которого считал представителем России, карту памяти с данными о технических характеристиках танка M1A2 Abrams, другой американской бронетехнике, а также информацией о военных операциях США.
Кроме того, он обсуждал передачу одного из элементов оборудования танка. В конце июля, как утверждают в ведомстве, Ли принёс эту деталь в заранее оговорённое место, где его и задержали правоохранители.
Власти не уточняют, успели ли какие-либо сведения попасть за границу.