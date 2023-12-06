В США блогер получил полгода тюрьмы за инсценировку крушения своего самолёта

В США блогер получил полгода тюрьмы за инсценировку крушения своего самолётаИ за обман американского Минюста
В США блогер получил 6 месяцев тюремного заключения за инсценировку крушения своего самолёта ради просмотров на YouTube. К тому же он ввёл в заблуждение Министерство юстиции, заявив, что не знает о месте и радиусе разлёта обломков. Такой приговор суда за то, что ничего не сделал для предотвращения крушения.
На самом деле Тревор Дэниел Джейкоб из Калифорнии является опытным пилотом и парашютистом, поэтому тщательно спланировал всю затею и снял начало крушения на камеру, как и свой прыжок из кабины с парашютом, который зафиксировал на камеру с селфи-палкой. Также камеры были установлены на крыле и хвосте самолёта.
Блогер успешно приземлился, а затем вернулся к месту крушения. Впоследствии развёз обломки в мусорные баки вокруг близлежащего аэропорта.
Но его заподозрили в попытке создать ситуацию для роста популярности на YouTube под предлогом крушения самолёта из-за отказа двигателя над лесом в горах округа Санта-Барбара, что и произошло: 12-минутное видео крушения и спасения набрало на видеохостинге более 4 млн просмотров.