В США блогер получил полгода тюрьмы за инсценировку крушения своего самолёта

На самом деле Тревор Дэниел Джейкоб из Калифорнии является опытным пилотом и парашютистом, поэтому тщательно спланировал всю затею и снял начало крушения на камеру, как и свой прыжок из кабины с парашютом, который зафиксировал на камеру с селфи-палкой. Также камеры были установлены на крыле и хвосте самолёта.

Блогер успешно приземлился, а затем вернулся к месту крушения. Впоследствии развёз обломки в мусорные баки вокруг близлежащего аэропорта.

Но его заподозрили в попытке создать ситуацию для роста популярности на YouTube под предлогом крушения самолёта из-за отказа двигателя над лесом в горах округа Санта-Барбара, что и произошло: 12-минутное видео крушения и спасения набрало на видеохостинге более 4 млн просмотров.