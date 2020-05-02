В США через смартфоны отследили активность российских оборонных предприятий

Об этом пишет РБК, ссылаясь на Defense One. Сообщается, что компания Orbital Insights из Калифорнии собирала анонимные данные сотовых телефонов и на их основе узнала о замедлении производства на российских оборонных предприятиях.

В частности, компании стало известно о состоянии НПЦ «Салют», Уралвагонзавода и «Гидромаша». На первом предприятии производят детали для российских Су-27 и китайских истребителей Chengdu J-10. Количество сотрудников там уменьшилось на две тысячи человек. То же самое наблюдается на «Гидромаше», на котором создаются детали для Су-30МК и Су-34. На Уралвагонзаводе стало работать на 3,5 тысячи сотрудников меньше.

Отмечается, что компания из Калифорнии использовала машинное обучение и интеллектуальную обработку анонимных данных телефонов. Так специалисты смогли отследить перемещения людей почти в режиме реального времени.