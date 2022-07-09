В США дефицит инженеров-электроников. Это угроза для индустрии компьютерных чипов

Топ-менеджер Intel Раджа Кодури поделился озабоченностью по поводу нехватки кадров. Сообщается, что за последние три десятилетия увеличилось количество поступающих в колледжи США по специальностям компьютерных наук, в то время как число поступающих по электротехническим специальностям резко упало.

Всё это может указывать на надвигающуюся большую проблему. Рост отрасли будет невозможен, если не будет хватать инженеров для проектирования, изготовления и проверки микросхем. Отмечается, что Intel в связи с ситуацией пообещала потратить 100 миллионов долларов на улучшение образования в области полупроводников в Соединённых Штатах. Половина этих денег пойдёт на то, чтобы найти достаточное количество людей для работы на производственной площадке Intel в Огайо.