В США дефицит смертельных инъекций для казни

Из-за этого пришлось перенести казни трех убийц с августа, сентября и октября этого года на отдельные даты уже в 2026 году.

Представители отрасли ранее поставили ультиматум властям Огайо, заявив, что прекратят продажу своей продукции, если узнают, что их препараты используются для казней. Следует отметить, что последняя казнь в Огайо была проведена в 2018 году.

Это не первый случай, когда в США возникает проблема нехватки препаратов для смертельных инъекций. Некоторые штаты в таких случаях прибегают к использованию альтернативных методов казни.