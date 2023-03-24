В США детям и подросткам запретили сидеть ночью в соцсетях

Губернатор подписал два законопроекта, которые описывают ограничения по использованию интернета людьми моложе 18 лет.

В соответствии с законом , который должен вступить в силу 1 марта 2024 года, социальные сети должны будут ввести комендантский час для несовершеннолетних в штате, запрещающий им использовать учётные записи с 22:30 до 6:30. Закон также требует, чтобы компании предоставляли родителям или опекунам доступ к учётным записям своих детей.

Законодатели считают, что уровень депрессии и других проблем с психическим здоровьем среди молодёжи растёт именно из-за социальных сетей.