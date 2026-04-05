В США до половины новых дата-центров могут не открыться из‑за нехватки энергии

Сейчас заявлено около 140 проектов общей мощностью не менее 16 гигаватт, которые должны быть введены до конца 2026 года. Однако в стадии строительства находится лишь около 5 гигаватт. Сроки возведения таких объектов обычно составляют от 12 до 18 месяцев. Еще 16 гигаватт остаются на этапе объявленных инициатив без активных работ.

Основные ограничения связаны с нехваткой электроэнергии и трудностями в поставках электрического оборудования. Также нагрузка на энергосети вызывает рост тарифов в районах размещения объектов. Часть проектов планирует использовать комбинированные источники питания, включая атомную и возобновляемую энергетику.