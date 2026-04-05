В США до половины новых дата-центров могут не открыться из‑за нехватки энергии

Опубликовано 05 апреля 2026, 10:36
В США до половины новых дата-центров могут не открыться из‑за нехватки энергииИз 16 ГВт запланированных мощностей строятся только 5 ГВт
В США значительная часть проектов по строительству дата-центров для искусственного интеллекта (ИИ) рискует не дойти до запуска в 2026 году. По оценкам аналитиков из, задержки или отмена могут затронуть от 30% до 50% объектов.
Сейчас заявлено около 140 проектов общей мощностью не менее 16 гигаватт, которые должны быть введены до конца 2026 года. Однако в стадии строительства находится лишь около 5 гигаватт. Сроки возведения таких объектов обычно составляют от 12 до 18 месяцев. Еще 16 гигаватт остаются на этапе объявленных инициатив без активных работ.
Основные ограничения связаны с нехваткой электроэнергии и трудностями в поставках электрического оборудования. Также нагрузка на энергосети вызывает рост тарифов в районах размещения объектов. Часть проектов планирует использовать комбинированные источники питания, включая атомную и возобновляемую энергетику.