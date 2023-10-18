В США два парня обманули на $1 млн сервис доставки еды Uber Eats

Как сообщает Insider, 21-летний Трейон Морган и 38-летний Рой Блэквуд применяли методику создания фиктивных аккаунтов в приложении, представляя себя как пользователя и курьера одновременно.

Мошенническая схема основывалась на том, что Uber Eats предлагает новым курьерам кредитные карты на сумму $700 в качестве стартового бонуса.

Используя этот момент, мошенники оформляли заказы, после чего отменяли их, а также приобретали на выданные карты подарочные сертификаты в различных магазинах. В один из дней они посетили 27 точек Walgreens, причинив убытки Uber на $5 тыс.

Теперь обоим участникам этой схемы грозит обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Они уже были задержаны. Расследование продолжается.