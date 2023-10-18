Наука и технологии
07:23, 18 октября 2023
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В США два парня обманули на $1 млн сервис доставки еды Uber Eats

Теперь им грозят большие неприятности

Два жителя Форт-Лодердейла, расположенного во Флориде, разработали хитрую схему, позволившую им обмануть популярный сервис доставки еды Uber Eats на сумму, превышающую $1 млн. И это всего за полтора года.

Как сообщает Insider, 21-летний Трейон Морган и 38-летний Рой Блэквуд применяли методику создания фиктивных аккаунтов в приложении, представляя себя как пользователя и курьера одновременно.

Мошенническая схема основывалась на том, что Uber Eats предлагает новым курьерам кредитные карты на сумму $700 в качестве стартового бонуса.

Используя этот момент, мошенники оформляли заказы, после чего отменяли их, а также приобретали на выданные карты подарочные сертификаты в различных магазинах. В один из дней они посетили 27 точек Walgreens, причинив убытки Uber на $5 тыс.

Теперь обоим участникам этой схемы грозит обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Они уже были задержаны. Расследование продолжается.

Источник:Insider
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