В США два парня обманули на $1 млн сервис доставки еды Uber Eats

В США два парня обманули на $1 млн сервис доставки еды Uber EatsТеперь им грозят большие неприятности
Два жителя Форт-Лодердейла, расположенного во Флориде, разработали хитрую схему, позволившую им обмануть популярный сервис доставки еды Uber Eats на сумму, превышающую $1 млн. И это всего за полтора года.
Как сообщает Insider, 21-летний Трейон Морган и 38-летний Рой Блэквуд применяли методику создания фиктивных аккаунтов в приложении, представляя себя как пользователя и курьера одновременно.
Мошенническая схема основывалась на том, что Uber Eats предлагает новым курьерам кредитные карты на сумму $700 в качестве стартового бонуса.
Используя этот момент, мошенники оформляли заказы, после чего отменяли их, а также приобретали на выданные карты подарочные сертификаты в различных магазинах. В один из дней они посетили 27 точек Walgreens, причинив убытки Uber на $5 тыс.
Теперь обоим участникам этой схемы грозит обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Они уже были задержаны. Расследование продолжается.