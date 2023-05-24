В США экоактивисты подали иск к государству и SpaceX из-за взорвавшейся ракеты Starship

Защитники окружающей среды обвиняют FAA в недостаточной предполётной проверке Starship. Во время запуска в апреле космический корабль был взорван на стартовой площадке из-за сбоя при отделении, в результате чего обломки разлетелись на сотни акров земли, где находились «уязвимые места обитания». Также начался пожар площадью 3,5 акра на территории государственного парка.

После ознакомления с деталями иска SpaceX подала ходатайство о разрешении присоединиться к FFA в качестве ответчика, чтобы защищать свои интересы.

Экоактивисты утверждают, что государственное ведомство нарушило Закон о национальной политике в области охраны окружающей среды, когда разрешило SpaceX запустить свой сверхтяжёлый грузовой корабль без проведения оценки воздействия на окружающую среду (EIS). FAA провело экологическую экспертизу стартовой площадки SpaceX и предписало внести более 75 изменений, но не стало настаивать на проведении оценки EIS, которая является более сложным и глубоким процессом, на который могут уйти годы.

Именно поэтому SpaceX и решила представлять свои интересы в суде. В своём ходатайстве SpaceX подробно описала потенциальное влияние иска на деятельность компании. Истцы требуют отозвать лицензию на запуск и обязать FAA провести оценку EIS. По заявлениям SpaceX, «дальнейшее лицензирование программы Starship/Super Heavy может быть значительно отложено» в силу судебных тяжб, которые также могут нанести ущерб «существенным национальным интересам».