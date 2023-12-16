В США госорган засудят за разрешение SpaceX запускать ракеты возле лесов

Первый иск был подан в апреле после испытаний ракеты. Возмущение активистов вызвал тот факт, что космодром находится возле заповедника дикой природы, где обитают находящиеся на грани исчезновения животные. Клубы цементной пыли и куски стали разлетелись за пределы территории SpaceX и попали в государственный парк, расположенный вблизи долины Рио-Гранде и Мексиканского залива.

Как утверждают истцы, регулятор должен был провести дополнительную экологическую экспертизу и смотр стартовой площадки SpaceX, и при необходимости отложить выдачу лицензии. Но ничего этого сделано не было.

Собственно, второй иск связан с тем, что Федеральное управление гражданской авиации не повлияло на SpaceX, игнорируя общественность.