В США госрегулятор одобрил разработку самолёта Airbus для дальних перелётов

Одна из версий модели Airbus A321XLR оснащена двигателями LEAP 1-A производства французской CFM International. Другая версия с движками от американского производителя авиадвигателей Pratt & Whitney ещё ожидает одобрения FAA.

Как отмечает издание The Air Current — источник в авиационной отрасли, — аббревиатура XLR в названии самолёта означает «сверхдальний радиус действия». Готовящийся лайнер может пролететь до 4700 морских миль, или около 5400 сухопутных миль, вместо 4000 морских миль, на которые рассчитан A321LR — «дальний радиус действия». Самолёт способен на это, потому что у него есть топливные баки, расположенные по всему корпусу, что позволяет ему брать больше топлива.