В США Huawei назвали «троянским конём» китайской разведки

По словам Помпео, Россия распространяет дезинформацию, чтобы настроить жителей стран Запада против друг друга. Иранских хакеров госсекретарь нарёк «язвой ближневосточных компьютерных сетей».

Huawei же и другие китайские компании, которые пользуются государственной поддержкой, служат эдаким троянским конём разведки родной страны, как считает Помпео.

Конечно, это не первый раз, когда в адрес производителя смартфонов и 5G-оборудования обрушивается критика со стороны США. На днях американские власти обвинили Huawei в слежке за пользователями по всему миру. По их мнению, кампания могла продолжаться на протяжении десяти лет.