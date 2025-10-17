В США и Великобритании изъяли биткоины на $14 млрд

По данным американского Минюста, это одна из крупнейших финансовых операций в истории и самая большая конфискация биткоинов — около 127 тысяч монет.

Следователи утверждают, что компания Чена управляла десятками «мошеннических центров» в Камбодже, где людей «заставляли работать обманом и силой». Работники таких центров жили «в тяжелых условиях», их «принуждали создавать фальшивые аккаунты и убеждать людей вкладывать средства».

Полученные деньги тратились на роскошную жизнь владельцев: частные самолеты, дорогие часы и даже картины Пикассо.

Великобритания заморозила активы сети, включая 19 объектов недвижимости в Лондоне, один из которых стоит около £100 млн.