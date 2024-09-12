Наука и технологии
Опубликовано 12 сентября 2024, 03:45
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В США ИИ Google доверили рассмотрение пособий по безработице

В Неваде
Невада планирует внедрить генеративную ИИ-систему, разработанную Google, чтобы ускорить процесс рассмотрения пособий по безработице. Эта система, которую планируется запустить в течение нескольких месяцев, призвана сократить время рассмотрения заявлений о безработице людьми, сократив время принятия решения с нескольких часов до всего лишь пяти минут.
В США ИИ Google доверили рассмотрение пособий по безработице
© Ferra

ИИ, созданный студией Vertex AI компании Google, будет анализировать стенограммы и доказательства апелляционных слушаний, предлагая рекомендации по одобрению, отказу или корректировке заявлений. Каждая рекомендация ИИ будет рассмотрена судьей-человеком, который и вынесет окончательное решение.

Эта система призвана устранить отставание в рассмотрении дел, накопившееся во время пандемии COVID-19, которое в моменте достигло более 40 000.

Хотя представители штата Невада полагают, что ИИ ускорит процесс и повысит эффективность, есть опасения, что автоматизация может привести к предвзятости и ошибкам. Критики опасаются, что давление, вызванное необходимостью устранить отставание, может привести к беглому рассмотрению дел, что повлияет на «справедливость» решений.