В США ИИ Google доверили рассмотрение пособий по безработице

ИИ, созданный студией Vertex AI компании Google, будет анализировать стенограммы и доказательства апелляционных слушаний, предлагая рекомендации по одобрению, отказу или корректировке заявлений. Каждая рекомендация ИИ будет рассмотрена судьей-человеком, который и вынесет окончательное решение.

Эта система призвана устранить отставание в рассмотрении дел, накопившееся во время пандемии COVID-19, которое в моменте достигло более 40 000.

Хотя представители штата Невада полагают, что ИИ ускорит процесс и повысит эффективность, есть опасения, что автоматизация может привести к предвзятости и ошибкам. Критики опасаются, что давление, вызванное необходимостью устранить отставание, может привести к беглому рассмотрению дел, что повлияет на «справедливость» решений.