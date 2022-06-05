В США интернет 5G начали раздавать с дронов

По сути, у третьего по величине оператора в стране есть парк дронов, которые могут летать в определённые районы, где нужно обеспечить покрытие 4G и 5G. AT&T заявляет, что беспилотники могут покрыть около 26 квадратных километров сильным сигналом 5G.

Дроны хотят использовать для помощи службам экстренного реагирования, горно-спасательным службам. Аппараты помогут получить надёжное соединение для оказания помощи в спасательных операциях. Но у дронов есть ограничения, особенно когда речь идёт о том, как долго они могут оставаться в воздухе. В настоящее время AT&T может обеспечить лишь два часа полёта своих беспилотников. Поэтому оператор работает над увеличением этого времени.