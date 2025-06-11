В США использовали знаменитый дрон Predator для слежки за протестами

Опубликовано 11 июня 2025, 19:061 мин.
В США использовали знаменитый дрон Predator для слежки за протестамиВ Лос-Анджелесе
Во время недавних протестов в Лос-Анджелесе федеральные власти США, по сообщениям, использовали беспилотник Predator для наблюдения за демонстрантами. Этот дрон MQ-9 Reaper был замечен, летавшим над районами с протестами. По данным авиационных энтузиастов, дрон принадлежит Министерству внутренней безопасности США.
Кроме дрона, над городом летали полицейские вертолёты. Такие меры критикуют как «чрезмерные и напоминающие полицейское государство».
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что федеральные власти используют город как «эксперимент» и что вмешательство федеральных сил нарушает полномочия местных властей.
Это не первый случай использования таких дронов против протестующих — в 2020 году во время протестов после смерти Джорджа Флойда власти также применяли Predator для наблюдения.