Наука и технологии
Опубликовано 11 июня 2025, 19:06
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В США использовали знаменитый дрон Predator для слежки за протестами

В Лос-Анджелесе
Во время недавних протестов в Лос-Анджелесе федеральные власти США, по сообщениям, использовали беспилотник Predator для наблюдения за демонстрантами. Этот дрон MQ-9 Reaper был замечен, летавшим над районами с протестами. По данным авиационных энтузиастов, дрон принадлежит Министерству внутренней безопасности США.
В США использовали знаменитый дрон Predator для слежки за протестами
© U.S. Air Force photo/Lt Col Leslie Pratt

Кроме дрона, над городом летали полицейские вертолёты. Такие меры критикуют как «чрезмерные и напоминающие полицейское государство».

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что федеральные власти используют город как «эксперимент» и что вмешательство федеральных сил нарушает полномочия местных властей.

Это не первый случай использования таких дронов против протестующих — в 2020 году во время протестов после смерти Джорджа Флойда власти также применяли Predator для наблюдения.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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