В США испугались новейших атомных подлодок России

По словам обозревателя, эти многоцелевые подлодки — чрезвычайно опасны. Сообщается, что «Ясень-М» будут включать все новшества за многолетний перерыв между введением в эксплуатацию корабля проекта 885 «Северодвинск» и спуском на воду в 2017 году подводной лодки «Казань».

Пока известно, что субмарины «Ясень-М» обладают более низкой акустической сигнатурой, модернизированной бортовой электроникой, укороченным корпусом и расширенным списком вооружения. Так подлодка будет нести ракету «Калибр-М».

Эксперт The National Interest сравнивает «Ясень-М» с субмаринами «Вирджиния» США. Российские корабли превосходят американские как минимум по соотношению цены и качества. Поэтому «Ясень-М» могут быть конкурентоспособными на мировом уровне.