В США испугались новых российских тяжёлых огнемётов

Авторы материала испугались новых российских тяжёлых огнемётов по нескольким причинам. Во-первых, «Солнцепёки» имеют разрушительную мощь, которая позволяет физически уничтожать противника в укреплениях — бункерах и тоннелях. Во-вторых, оружие оказывает серьёзный психологический эффект.

Также журналисты указали, что относить «Солнцепёки» к классическим огнемётам не совсем верно. Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А, установленная на танковом шасси T-72, на самом деле, стреляет термобарическими ракетами. «Оружие смешивает топливо и воздух в облаке, которое при детонации создает мощный разрушительный эффект», — пишет эксперт.