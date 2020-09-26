В США испытали беспилотник для запуска с другого беспилотника

Небольшой беспилотник Sparrowhawk можно будет не только запускать, но и ловить в полёте. В ходе недавних испытаний в сентябре дрон подняли в воздух с помощью беспилотного аппарата MQ-9. Пока Sparrowhawk не запускали. Однако такой тест тоже был важен: он позволит установить, как система справляется с нагрузками во время полёта.

Дрон Sparrowhawk имеет большое основное крыло. В сложенном виде оно находится параллельно фюзеляжу. Также у беспилотника есть V-образное хвостовое оперение. Пока непонятно, какой тип силовой установки используется в аппарате.

В качестве преимуществ Sparrowhawk называются уменьшенные акустическая и визуальная сигнатуры.