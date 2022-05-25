В США испытали боевую машину с лазерным оружием

Сообщается, что лазерное оружие, которое имеет практически неограниченный запас патронов стоимостью около доллара за патрон без учета стоимости оборудования и может поражать цели на большом расстоянии буквально со скоростью света.

Недавние испытания были проведены группой частных компаний. Являясь частью системы направленной энергии маневренной ПВО малой дальности (DE M-SHORAD) армии США, высокоэнергетический лазер сочетается с постановщиком луча, системой захвата и сопровождения целей EO/IR и многофункциональным радаром Ku720 для 360-градусного покрытия территории.

Во время учений твердотельный лазер поражал минометные снаряды, а также смесь малых, средних и больших беспилотников. Группа планирует поставить четыре установки DE M-SHORAD бригадным боевым группам армии в конце этого года.