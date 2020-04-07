В США испытали доставку боеприпасов беспилотным вертолётом

Вертолёт под названием Camcopter S-100 разрабатывают в рамках тендера FVL (Future Vertical Lift, перспективные аппараты с вертикальным взлётом) американских военных. По этому тендеру предполагается создание пяти типов новых летательных аппаратов для военной авиации.

Camcopter S-100 во время испытаний смог выполнить 31 полёт и перевезти всего 726 килограммов грузов. В качестве последнего выступали имитаторы крови для переливания и боеприпасы. Грузы вертолёт перевозил на внешней подвеске.

Длина аппарата составляет 3,1 метра, а ширина — 1,2 метра. Диаметр несущего винта равен 3,4 метра. S-100 за раз может перевозить грузы массой до 50 килограммов в течение шести часов беспрерывного полёта.