В США испытали дрон с миной «Клеймор»

Во время тестов оператор подлетел к мишени и вручную активировал взрыв, уничтожив цель направленным зарядом. Испытания прошли на базе Форт-Ракер в Алабаме при участии 173-й воздушно-десантной бригады, Национальной гвардии Пенсильвании и Центра вооружений армии США.

Мина Claymore, разработанная в 1950-е годы, обычно активируется растяжкой или ручным детонатором. При срабатывании она выбрасывает около 700 стальных шариков, которые поражают цели на расстоянии до 250 метров. Новый способ применения делает её эффективной не только против наземных объектов, но и воздушных целей.

Эксперты отмечают, что такое использование дрона с миной показывает, что старые технологии вполне можно адаптировать к современным военным задачам.