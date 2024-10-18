В США испытали ИИ-систему для истребителей X-62A

X-62A, ранее известный как NF-16D, является модифицированным F-16D Block 30 и служит летающей платформой для тестирования автономных систем. Самолет использует алгоритм Lockheed Martin Model Following Algorithm (MFA) и систему автономного управления симуляцией (SACS) для расширения своих автономных возможностей.

С системой SAFE X-62A может быстрее проводить сложные испытания в воздухе, мгновенно изменяя свой полетный профиль, что раньше требовало приземления и перенастройки. Технология SAFE на базе ИИ использует машинное обучение для коррекции ошибок управления.

SAFE также может устанавливаться на другие автономные системы, отмечают в компании.