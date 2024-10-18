В США испытали ИИ-систему для истребителей X-62A

Опубликовано 18 октября 2024, 03:451 мин.
В США испытали ИИ-систему для истребителей X-62AДля корректировки управления полетом в реальном времени
Skunk Works компании Lockheed Martin испытали новую систему Smart Adaptive Flight Control Environment (SAFE) на самолете X-62A, которая позволяет изменять управление полетом прямо во время полета.
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X-62A, ранее известный как NF-16D, является модифицированным F-16D Block 30 и служит летающей платформой для тестирования автономных систем. Самолет использует алгоритм Lockheed Martin Model Following Algorithm (MFA) и систему автономного управления симуляцией (SACS) для расширения своих автономных возможностей.
С системой SAFE X-62A может быстрее проводить сложные испытания в воздухе, мгновенно изменяя свой полетный профиль, что раньше требовало приземления и перенастройки. Технология SAFE на базе ИИ использует машинное обучение для коррекции ошибок управления.
SAFE также может устанавливаться на другие автономные системы, отмечают в компании.