В США испытали нацеленные на радары ПВО противника ракеты

Противорадиационные ракеты, такие как AGM-88G, являются специализированным оружием, предназначенным для обнаружения и уничтожения антенн радаров ПВО противника, эффективно выводя из строя их системы и создавая возможность для дружественных самолетов.

AARGM-ER, усовершенствованная версия AGM-88G, удваивает дальность своего предшественника за счет модернизированной двигательной установки. Сохранив прежнюю систему наведения и боеголовку и внедрив аэродинамические обтекатели, усовершенствованные датчики и электронику, ракета обеспечивает улучшенные возможности идентификации цели и самонаведения.

Ее могут нести различные самолеты, включая F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-35A/B/C Lightning II Joint Strike Fighter и P-8 Poseidon. Поставка AARGM-ER запланирована на конец этого года, а поступление на вооружение планируется в 2024 году.