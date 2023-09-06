В США испытали ракету наземного базирования с удвоенной дальностью полета

Новейшая ракета GMLRS, запущенная из пусковой установки HIMARS, установила рекорд, достигнув дальности 150 км. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими версиями: в два раза увеличена дальность полета, установлен более мощный твердотопливный ракетный двигатель и хвостовая система наведения, обеспечивающая точность стрельбы на больших расстояниях.

Кроме того, ракета и ее контейнер могут использоваться как со стандартными пусковыми установками HIMARS, так и с пусковыми установками MLRS M270.

Это достижение является частью усилий по укреплению обычного арсенала США, поскольку поддержка Украины привела к истощению американских запасов оружия.