Наука и технологии
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В США испытали «самолёт Судного дня»
Он отдаёт команды на запуск ядерного оружия подлодкам
Наблюдатели обратили внимание на подозрительную траекторию полёта самолёта управления и связи E-6B во время недавних учений Военно-морских сил (ВМС) США. Оказалось, что военные тестировали систему связи с подлодками, которая передаёт команды на запуск ядерных ракет.
Участники форумов наблюдения отметили, что самолёт в течение часа вычерчивал длинную спираль на высоте шести километров. Так работает система сверхнизкочастотной связи VLF с подводными лодками. E-6B не зря называют «самолётом Судного дня». Военные испытали его способность передавать команды на запуск ядерных ракет экипажам субмарин, находящихся под водой.
Для работы системы самолёт выпускает из фюзеляжа восьмикилометровую VLF-антенну. На ней подвешен груз: дело в том, что антенна должна находиться как можно ниже над поверхностью воды в положении, близком к вертикали. Этого самолёт достигает, выписывая круги в небе.