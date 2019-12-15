В США испытали «самолёт Судного дня»

Участники форумов наблюдения отметили, что самолёт в течение часа вычерчивал длинную спираль на высоте шести километров. Так работает система сверхнизкочастотной связи VLF с подводными лодками. E-6B не зря называют «самолётом Судного дня». Военные испытали его способность передавать команды на запуск ядерных ракет экипажам субмарин, находящихся под водой.

Для работы системы самолёт выпускает из фюзеляжа восьмикилометровую VLF-антенну. На ней подвешен груз: дело в том, что антенна должна находиться как можно ниже над поверхностью воды в положении, близком к вертикали. Этого самолёт достигает, выписывая круги в небе.