В США испытали станцию для обнаружения гиперзвуковых целей

Станцию создала американская компания Raytheon. Первые испытания проводились в лабораторных контролируемых условиях. Разработка ведётся с осени 2019 года. Raytheon до конца 2022 года должна передать военным на испытания шесть образцов нового радара для Patriot.

В ходе лабораторных испытаний специалисты провели настройку приёмо-передающих модулей и проверили их работу с помощью симуляции различных целей. Теперь создателям нужно собрать все элементы станции в один корпус, а затем начать полевые испытания, в том числе с реальными целями.

Благодаря тому, что в радаре используется новый материал, специалисты смогли организовать избыточность приёмо-передающих модулей. Это позволило повысить разрешающую способность станции и дальность обнаружения, а также повысить её надежность.