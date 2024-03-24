В США испытали «сверхзвуковой» гражданский самолет XB-1

В США испытали «сверхзвуковой» гражданский самолет XB-1Опередить скорость звука пока не вышло
Это событие знаменует собой значительный шаг на пути к разработке планируемого компанией Boom авиалайнера Overture, обещающего значительно сократить время в пути. Хотя в ходе испытаний не удалось достичь сверхзвуковой скорости, самолет выполнил все поставленные задачи, поднявшись на высоту 2 км и развив максимальную скорость 440 км/ч.
Используя компьютерное моделирование, инженеры Boom изучили «бесчисленное множество конструкций», чтобы достичь «идеального баланса между безопасными, стабильными характеристиками при взлете и посадке и эффективным сверхзвуковым полетом».
XB-1 обладает легкой и сверхпрочной конструкцией благодаря широкому использованию композитных материалов из углеродного волокна. Это позволяет создать сложный аэродинамический дизайн без ущерба для веса.
На этом испытания не закончились, поэтому остается ждать новостей.