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Наука и технологии
Опубликовано 24 марта 2024, 06:00
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В США испытали «сверхзвуковой» гражданский самолет XB-1

Опередить скорость звука пока не вышло
Мечта о более быстрых, чем звук, гражданских авиаперелетах получила шанс на реализацию. Демонстрационный самолет XB-1 компании Boom Supersonic успешно совершил свой первый полет 22 марта.

Это событие знаменует собой значительный шаг на пути к разработке планируемого компанией Boom авиалайнера Overture, обещающего значительно сократить время в пути. Хотя в ходе испытаний не удалось достичь сверхзвуковой скорости, самолет выполнил все поставленные задачи, поднявшись на высоту 2 км и развив максимальную скорость 440 км/ч.

В США испытали «сверхзвуковой» гражданский самолет XB-1
© Boom Supersonic

Используя компьютерное моделирование, инженеры Boom изучили «бесчисленное множество конструкций», чтобы достичь «идеального баланса между безопасными, стабильными характеристиками при взлете и посадке и эффективным сверхзвуковым полетом».

XB-1 обладает легкой и сверхпрочной конструкцией благодаря широкому использованию композитных материалов из углеродного волокна. Это позволяет создать сложный аэродинамический дизайн без ущерба для веса.

На этом испытания не закончились, поэтому остается ждать новостей.

Источник:Aviationweek
Автор:Максим Многословный
Теги:
#самолет
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#скорость
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#испытание