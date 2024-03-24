В США испытали «сверхзвуковой» гражданский самолет XB-1

Используя компьютерное моделирование, инженеры Boom изучили «бесчисленное множество конструкций», чтобы достичь «идеального баланса между безопасными, стабильными характеристиками при взлете и посадке и эффективным сверхзвуковым полетом».

XB-1 обладает легкой и сверхпрочной конструкцией благодаря широкому использованию композитных материалов из углеродного волокна. Это позволяет создать сложный аэродинамический дизайн без ущерба для веса.

На этом испытания не закончились, поэтому остается ждать новостей.