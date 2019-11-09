В США испытали уничтожающий дроны лазерный комплекс

Испытания прошли на военной базе в Оклахоме. Лазерный комплекс должен будет защищать именно такие объекты от атак дронов.

ATHENA состоит из лазерного оружия общей мощностью 30 киловатт. В системе используется технология Accelerated Laser Demonstration Initiative (ALADIN), которая объединяет три лазера в один луч. Мощность комплекса можно снизить.

Напомним, недавно министерство обороны США объявило конкурс по разработке прототипа системы будущего для защиты военной техники от атаки боевого лазера. Американские эксперты уверены, что в ближайшие 20 лет большинство армий мира будут использовать лазерное оружие.