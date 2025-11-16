В США испытали военную версию летающего такси Joby Aviation

Опубликовано 16 ноября 2025, 14:151 мин.
В США испытали военную версию летающего такси Joby AviationГибридная модель
Калифорнийская Joby Aviation впервые выполнила полёт гибридной версии своего летающего такси, переделанного для военных целей.
© Joby Aviation
Новая модель сочетает турбинно-электрическую силовую установку и систему автономного пилотирования SuperPilot. В отличие от обычных электрических такси Joby, она рассчитана на большие грузы и дальние рейсы.
В рамках сотрудничества с оборонной компанией L3Harris на самолёт будут установлены датчики, системы наблюдения и связи, а также «другое оборудование для военных задач».
Компания отмечает рост спроса со стороны военных США на автономные и гибридные летательные аппараты. В бюджете 2026 года на разработку новых воздушных технологий выделено около 9 млрд долларов.