В США испытали военный гиперзвуковой планер

Испытания прошли 19 марта этого года. C-HGB запустили с полигона на гавайском острове Кауаи. Это были уже вторые испытания по счёту. Первые проводили ещё в 2017 году. Тогда проверяли способность планера, собственно, контролируемо планировать к цели на гиперзвуковой скорости.

Сообщается, что C-HGB можно будет запускать как с наземной пусковой установки, так и с субмарины. Планер до гиперзвуковой скорости будет разгонять ракета-носитель. Затем он будет от нее отстыковываться и планировать к цели.

На видео ниже можно увидеть запуск ракеты-носителя с гиперзвуковым американским планером.