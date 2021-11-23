В США испытают одноместную летающую тарелку

Летательный аппарат выполнен по схеме тейлситтера. Он может вертикально взлетать, летать по-самолётному и садиться на хвост. Это хороший вариант для аэротакси, так как у таких аппаратов нет высоких требований к взлётным площадкам.

Одноместное такси Zero представляет из себя диск диаметром 2,4 метра и массой 317 килограммов. Его корпус сделан из углеродного волокна. У аппарата есть два электрических винта спереди и сзади. Также он оснащается батареей. В серийном варианте её ёмкость составит 25 киловатт-часов. Zero сможет пролетать до 80 километров. Его максимальная скорость составит 257 километров в час.