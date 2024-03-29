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Наука и технологии
Опубликовано 29 марта 2024, 02:15
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В США испытают уменьшенную копию уникального самолёта со «смешанным крылом»

Разработчикам важно показать работоспособность такого самолёта
В США конструкторская компания JetZero получила сертификат лётной годности на испытания уменьшенной копии «революционного» сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом» Z5. В ходе испытаний разработчики будущего самолёта должны объективно оценить лётно-технические характеристики разрабатываемого агрегата, его устойчивости и управляемости. Цель испытаний — доказать работоспособность самолёта, выполненного по схеме «смешанное крыло».
В США испытают уменьшенную копию уникального самолёта со «смешанным крылом»

© JetZero

Z5 — продолжение и расширение аэродинамической схемы «летающее крыло» — бесхвостых самолётов без отдельно выделенного фюзеляжа. Считается, что такая конструкция — наиболее аэродинамическая и эффективная из всех возможных, в том числе по сравнению с классическими аэродинамическими схемами. Но широкого распространения «летающее крыло» так и не получило.

Конструкторы Z5 предлагают строить свой самолёт по схеме «смешанного крыла». У таких самолётов чётко выраженный фюзеляж, плавно переходящий в треугольные консоли крыла. «Фюзеляж и крыло будто сливаются воедино, образуя изящную форму, представляющую собой нечто среднее между обычным авиалайнером и "летающим крылом"», — сказано в материале издания Naked Science.

Конструкторы испытают уменьшенную копию заявленного концепта — демонстратор Pathfinder. Это машина масштабом 1:8, длина составляет 2 метра — 12,5% от масштаба полноразмерного самолёта, а размах крыла — 7 метров. Главная цель программы лётных испытаний, которая пройдёт в Южной Калифорнии, — протестировать системы управления полётом и шасси.

«В действительности все эти испытания направлены на создание полномасштабного демонстратора, цель которого — доказать работоспособность самолёта, выполненного по схеме "смешанное крыло"», — заявили представители JetZero.

Источник:Naked Science
Автор:Андрей Кадуков
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#самолёт
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