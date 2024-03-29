В США испытают уменьшенную копию уникального самолёта со «смешанным крылом»

Z5 — продолжение и расширение аэродинамической схемы «летающее крыло» — бесхвостых самолётов без отдельно выделенного фюзеляжа. Считается, что такая конструкция — наиболее аэродинамическая и эффективная из всех возможных, в том числе по сравнению с классическими аэродинамическими схемами. Но широкого распространения «летающее крыло» так и не получило.

Конструкторы Z5 предлагают строить свой самолёт по схеме «смешанного крыла». У таких самолётов чётко выраженный фюзеляж, плавно переходящий в треугольные консоли крыла. «Фюзеляж и крыло будто сливаются воедино, образуя изящную форму, представляющую собой нечто среднее между обычным авиалайнером и "летающим крылом"», — сказано в материале издания Naked Science.

Конструкторы испытают уменьшенную копию заявленного концепта — демонстратор Pathfinder. Это машина масштабом 1:8, длина составляет 2 метра — 12,5% от масштаба полноразмерного самолёта, а размах крыла — 7 метров. Главная цель программы лётных испытаний, которая пройдёт в Южной Калифорнии, — протестировать системы управления полётом и шасси.

«В действительности все эти испытания направлены на создание полномасштабного демонстратора, цель которого — доказать работоспособность самолёта, выполненного по схеме "смешанное крыло"», — заявили представители JetZero.