В США истребители F-35 начнут заправлять на половину синтетическим топливом

Согласно материалу издания Interesting Engineering, это решение — шаг на пути к тому, чтобы сделать истребители более самостоятельными и гибкими при выполнении миссий. В Lockheed Martin подчеркнули, что компания стремится обеспечить готовность F-35 к выполнению «любых миссий», которые потребуют заказчики.

Одобрение использования SATF означает, что F-35 теперь могут эксплуатироваться на смесях синтетического топлива, смешивая его с обычным реактивным авиатопливом в пределах до 50%.

«Компания провела тщательную техническую экспертизу, чтобы убедиться в соответствии синтетического топлива высоким эксплуатационным стандартам. Интеграция SATF также поддерживает широкие цели Министерства обороны по диверсификации и устойчивому развитию энергетики», — сказано в материале.