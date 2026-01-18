В США IT-гигантов заставят оплачивать строительство электростанций

Длительные соглашения должны дать компаниям “гарантию дохода” и упростить строительство новых мощностей, а также “ограничить спекулятивные подключения дата-центров к сети”.

Инициатива связана с ростом спроса на электроэнергию из-за новых центров обработки данных и ИИ. Жители выражают недовольство ростом тарифов, поэтому власти хотят “распределить нагрузку справедливо”.

PJM управляет крупнейшей энергосетью страны, охватывающей 13 штатов. В заявлении, подписанном губернаторами и представителями министерств энергетики и внутренних дел, отмечено, что дата-центры должны оплачивать строительство новых станций, если не подключают собственные источники энергии или не соглашаются снизить потребление в пиковые моменты.

Аукцион может принести на строительство электростанций до $15 млрд.