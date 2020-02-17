В США из-под воды выстрелили баллистической ракетой

Плановые испытания провели Военно-морские силы (ВМС) США. Запущенная во время них ракета не имела боевой части. Испытания — часть программы оценки надёжности стратегических систем вооружения.

Пуск состоялся у побережья Сан-Диего в Калифорнии в воскресенье, 16 февраля. В качестве носителя ракеты выступила субмарина USS Maine (SSBN-741) класса «Огайо».

Испытания подтвердили предполагаемые характеристики ракеты. Кроме того, специалисты собрали дополнительные данные о надёжности и точности оружия.

Отметим, что баллистическая ракета Trident II имеет максимальную дальность поражения в 11,3 тысячи километра. Считается, что развёртывание ракетоносцев с Trident II позволило морским стратегическим ядерным силам США выйти на новый качественный уровень.